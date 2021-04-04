/625656/رئيس-لجنة-إسكان-النواب-مبادرة-حياة-كريمة-طفرة-لم-تحدث-فى-التاريخ-صور

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن محافظتي سوهاج وقنا أخذوا اهتمام كبير في مبادرة حياة كريمة، مستطردا:" المبادرة تعد طفرة لم تحدث في التاريخ القديم أو الحديث".

عماد سعد حمودة: 181 قرية فى مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج وقنا

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:” المشروعات في المبادرة تشمل صرف صحي، ومياه، ومرافق، وتأهيل منازل، وإنشاء مستشفيات ومدارس، وغيرها"، والمبادرة لها برنامج زمني 8 سنوات، ومحافظة سوهاج تضم 181 قرية في مبادرة حياة كريمة، ومن أسبق وأكثر المحافظات في تنفيذ المبادرة هي ومحافظة قنا".

عماد سعد حمودة: هناك مشروعات لها اعتمادات من البنك الإفريقى

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد حمودة:” هناك مشروعات لها اعتمادات من البنك الإفريقي، بعيدا عن مبادرة حياة كريمة، وهناك طلبات تقدم من النواب عن مشروعات مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، وطمأن النواب بأنها ستنفذ ضمن المبادرة.

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.