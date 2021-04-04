/625657/ماذا-قال-النني-عن-موكب-المومياوات-الملكية-أمس

نشر الدولي المصري محمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي ولاعب المنتخب الوطني علي حسابه الشخصي علي موقع توتير، رساله معلق بها علي الحدث الذي نظمته مصر أمس بمناسية احتفالية الموكب الملكى، لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة.

شكر محمد النني علي حسابة الشخصي توتير رساله شكر وتهنأه لكل من شارك في تنظيم الحفل أمس، والتي شهدت عليه العالم أجمع بتنظيم أكثر من رائع لأحفاد الفراعنه الكبار في نقل 22 مومياء ملكية فرعونية في موكب مهيب ضخم على متون عربات خاصة مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط.

قال" أود أن أعرب عن تقديري الكبير لكل من شارك وبذل جهوداً بارزة لتقديم حدث مرموق ومثير للإعجاب أمس".

وأكد" لقد جعلنا احتفال الأمس بالموكب فخورين جداً".

شارك محمد النني أمس بديل في مباراة آرسنال أمام ليفربول، في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك في المباراة من الدقيقة 58 بديل داني سيبايوس، وشهد علي المباراة ملعب الأرسنال.

في حين انتهت المباراة لصالح الفريق الضيف ليفربول بثلاثية نظيفة دون رد، وجاء غياب تألق النني في المباراة، ولكن حضر من الجانب الأخر الفرعون محمد صلاح في المباراة وتسجيل هدف في المباراة، ليتحصل في النهاية علي لقب رجل المباراة.

وجاء تشكيل آرسنال في المباراة :

حراسة المرمى: لينو .

الدفاع: تشامبرز- هولدينج – حبرييل – تيرنى.

الوسط: بارتى – سيبايوس - بيبي .

الهجوم: أوديجارد – لاكازيت – أوباميانج.

وجاء تشكيل ليفربول في المباراة :

في حراسة المرمي: أليسون.

في خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، الكانتارا، ميلنر .

في خط الهجوم: محمد صلاح، مانى، فيرمينو .

ترتيب الفريقين في الدوري

عدل الفريق الضيف مركزه في الدوري ليحتل ليفربول في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، من أصل 30 مباراة في هذا الموسم.

في حين يحتل آرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، من أصل 30 مباراة في هذا الموسم.