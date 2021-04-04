/625658/تعرف-على-حكم-مباراة-الأهلي-وسيمبا-التنزاني

يدخل النادي الأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني علي ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات الحكم الجزائري مصطفي غربال ويعاونه كل من مقران جوراري، وعباس زيرهوني. مصطفى غربال حكم نهائي القرن الذي جمع بين الأهلي بالزمالك في نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية.

وادار غربال من قبل بعض المباريات في الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، بينما أدار للزمالك مباراة وحيدة والتي كانت أمام الترجي التونسي في رادس، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بينما أدار للأهلي مباراته أمام فريق تاونشيب البتسواني بدوري أبطال إفريقيا عام 2018.

وكان الحكم الدولي الجزائري ضمن حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية في القاهرة 2019، إذ أدار 4 مباريات، جمعت الأولى بين كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، ومباراة زيمبابوي والكونغو الديموقراطية، ومباراة أوغندا والسنغال، ومباراة السنغال وبنين.

وفي كأس العالم للأندية في روسيا النسخة الأخيسرة كانت صافرة غربال حاضرة في مباراة، السد القطري مع فريق هينجين سبورت.

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والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الأهلي كانت امام فريق المرخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موسيماني تقسيمة قوية للاعبين خلال مران اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته ظهر اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان أمس بعد خوض مباراة المريخ.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمن الأهلي التأهل بشكل رسمي إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة أمس من منافسات دور المجموعات.

موسيماني عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق ظهر اليوم. جاءت الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، والتي تشهد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.