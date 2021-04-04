/625659/نسمة-محجوب-تكشف-صعوبة-دورها-في-موكب-المومياوات-الملكية

اختتمت الفنانة نسمة محجوب حفل نقل المومياوات الملكية بالتحرير بأغنيتها الجديدة "حكاية شعب"، حيث سلط المصريين الضوء على أداءها الفني الرهيب و صوتها الرخيم الذي حظي على إعجاب الكثير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلالة نسمة محجوب في موكب المومياوات الملكية أمس السبت، بعدما تصدرت محرك البحث الشهير “جوجل” وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اطلالة نسمة محجوب

تميزت اطلالة “نسمة” بالرقي و الأناقة، حيث ظهرت بفستان بسيط باللون الكحلي، لافتة إلى أنه ذات تصميم مصري، واعتمدت مكياجًا هادئًا يتماشي مع لون بشرتها.

أما عن غناءها في الحفل، أضافت "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية بأحدى البرامج ،أن إحساس الغناء في حفل المومياوات يختلف عن الحفلات الأخرى، مؤكدة أنه كان هناك خوف ورهبة من هذا الحفل، على الرغم من التدريبات الموسيقية التي قامت بها خلال الشهر الأخير فقط إلا أنه كان يتطلب الكثير من الوقت.

نجمات تألقن في حفل موكب المومياوات

الجدير بالذكر، أن رئيسة المجلس القومي بالمرأة نشرت العديد من الصور للنجمات المتألقات في الحفل و كان من بينهم الفنانة نسمة محجوب.

طرحت نسمة محجوب مؤخرًا أحدث أغانيها من ميني ألبوم الجديد، عبر موقع الفيديوهات االشهير يوتيوب الذي يضم 5 أغنيات منهم اغنية "كفاية" ، و"يا غاوي هروب"، و"عابر سبيل"، و"خصوصاً راجل" ،و فضلاً عن أغنية "كل شمس ولها ظل" والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.