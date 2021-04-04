/625660/شريف-إكرامي-يستقبل-هدف-كوميدي-مع-بيراميدز-وينال-سخرية-المشاهدين-فيديو

تلقي نادي بيراميدز اول أهداف مباراة الرجاء المغربي، والتي تقام حاليا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقام شريف إكرامي حارس بيراميدز بخأ فادح، كلف فريقة إستقبال الهدف الأول في المباراة، والذي جاء بطريقة كوميدية للغاية. وبدأت الكرة من خلال ركلة ركنية لفريق الرجاء، وذهبت إلي منطقة جزاء بيراميدز لتخرج على حدود المنطقة غلي سفيان رحيمي الغير مراقب، ليسدد كرة ضعيفة وكانت في طريقها للخروج خارج الملعب، ليذهب شريف إكرامي نحو الكرة من أجل الإمساك بها لتذهب إلي داخل المرمي، بطريقة كوميدية للغاية، ونال سخرية المشاهدين بسبب سهولة الكرة.

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