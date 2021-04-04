/625661/حقوق-الإنسان-بالشيوخ-يناقش-مشروع-المجلس-القومى-للسكان-بحضور-وزيرة-الصحة

عقدت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، برئاسة الناب محمد هيبة، اجتماعا مشتركا مع لجنة الصحة والسكان بالمجلس؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من عضو مجلس النواب، رشا عبد الفتاح، وأعضاء البرلمان بانشاء المجلس القومي للسكان والتنمية والمشاكل العامة بملف الصحة، فى حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

رشا اسحق تستعرض تفاصيل الاجتماع

وقالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي، إن اجتماع اليوم شهد حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وتم مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس النواب لانشاء المجلس القومي للسكان والتنمية بشكل عام وعن مدى أهميته واكدت اللجنة فى اجتماعها على عقد جلسات استماع للوقوف على مشروع القانون نظرا لاهميتة.

رشا اسحق: الاجتماع تطرق لمناقشات عامة مع وزيرة الصحة

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، رشا اسحق، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، على أن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشات عامة مع وزيرة الصحة حول ملف الصحة بشكل عام ومشاكل الزيادة السكانية وارتباطها بالصحة الانجابية، مشيرة إلى أن الوزيرة اقترحت على لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي عمل ورش عمل اسبوعية ستكون هدفًا للخروج بحلول إيجابية فيما يخص الملف الصحي.