/625662/الكوميديا-مستمرة-دفاع-بيراميدز-يهدي-الرجاء-الهدف-الثاني-بعد-خطأ-إكرامي-فيديو
تلقى فريق بيراميدز هدف ثاني أمام الرجاء المغربي، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بالمغرب.
وتشهد المباراة كوميديا كروية مستمرة من جانب خط دفاع بيراميدز بقيادة على جبر وأحمد أيمن منصور، وشريف إكرامي حارس مرمى الفريق.
وبعد خطأ شريف إكرامي الفادح خلال الهدف الأول وإرسال الكرة إلي مرماة بالرغم من خروجها إلي خارج الملعب، تستمر الأخطاء بين على جبر وأحمد أيمن منصور قبل تسجيل الهدف الثاني.
وتمكن المهاجم الإفريقي نامونجو تسجيل الهدف الثاني بكل سهولة، وذلك بعدما قرر على جبر تشتيت الكرة إلي منتصف الملعب، ولكن ترتطم الكرة برأس أحمد أيمن منصور، لتصل إلى داخل منطقة الجزاء لمهاجم الرجاء، لينفرد بالمرمي ويسجل الهدف الثاني بكل سهولة.
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