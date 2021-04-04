«مبيحرمش».. هل يستغني الزمالك عن إمام عاشور؟

أثار إمام عاشور لاعب الزمالك جدلا على وسائل التواصل الاٍجتماعى بين جمهور الزمالك ، بسبب ما يحدث منه من شغب وتمرد داخل النادى ، رغم صغر سنه فهو لا يتعدى 22 عام إلا أن حتى الأن قررت ادارة نادى الزمالك من قبل معاقبته 4 مرات كالأتى :

تاريخ عقوبات إمام عاشور

يوليو 2020: إيقاف إمام عاشور 10 مباريات بسبب أحداث كأس السوبر

الأحداث التى لم ينساها جمهور الأهلى حتى الان وفيها تعدى امام عاشور على وليد سليمان نجم النادى الأهلى في مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك ، وتقرر معاقبة امام باٍقافه عشر مبارايات، وذلك بدلا من ايقافه الموسم كامل .

أكتوبر 2020: إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بسبب أحداث مباراة المصري

تلقى إمام عاشور عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة،وذلك في 6 أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب.

نوفمبر 2020: إيقاف إمام عاشور مباراتين بسبب تدخل عنيف على لاعب نادي مصر

تم توقيع عقوبة الايقاف لمدة 4 مباريات على إمام عاشور عقب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة نادي مصر عقب قيامه بإيذاء الخصم بتدخل عنيف، كذلك البص على لاعب المنافس اسلام الفار، وهي اللقطة التي أظهرتها كاميرات اخراج المباراة.

أبريل 2021: إيقاف إمام عاشور لآجل غير مسمى وتدريبه مع الشباب بقرار كارتيرون

وعلى نفس الغرار نرى أمس ما حدث وما قرره كارتيرون بعد مباراة مولودية الجزائر حيث كشف مصدر فى الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك.

سبب إيقاف إمام عاشور أمس

اصدر المدير الفنى لنادى الزمالك قرارًا بإيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه فى مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر،وقال المصدر، إن إمام عاشور كان مستاًء من عدم المشاركة أساسيًا فى مواجهة مولودية الجزائر، وعندما طلب منه كارتيرون إجراء عمليات الإحماء فى الشوط الثانى من المباراة، رفض اللاعب تنفيذ القرار، ليضطر المدير الفنى للاعتماد على عبد الله جمعة ونزوله بدلاً من شيكابالا.

وأضاف المصدر أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل تحدث إمام عاشور بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفنى فى غرف خلع الملابس عقب انتهاء المباراة، ما دفع كارتيرون لاتخاذ عقوبة الإيقاف ضد اللاعب مع خوض تدريباته مع فريق الشباب.