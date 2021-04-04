/625665/موعد-قرعة-دور-الـ-8-من-دوري-أبطال-إفريقيا-والفرق-المتأهلة

شهدت الجولات الخمسة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حسم 5 فرق التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، وهم الاهلي والترجي و صند دوانز وسيمبا والوداد المغربي، فيما تبقى حسم المراكز الثلاثة الأخرى للجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم بكافة مواجهة المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، بإستثناء مباريات المجموعة الأولى التي حسمت فيها الأمور بصعود سيمبا التنزاني في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه الأهلي في وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة دور الـ 8 لدوري ابطال إفريقيا بعد تأهل الـ 8 فرق بشكل رسمي عقب مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات من الأميرة السمراء التي يحسم المارد الأحمر لقبها بعد الفوز على الزمالك في نهائي النسخة الماضية على ملعب القاهرة.

وتقام مراسم القرعة يوم 30 من الشهر الجاري بالقاهرة، بعد إستكمال عقد المتأهلين لثمن النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا

ويسعى الزمالك لحجز بطاقة التأهل في وصافة مجموعته، من خلال الفوز على تونجيت السنغالي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي يسعى خلاله الفارس الأبيض في تحقيق الفوز وتعليق الآمال على فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر. وتقام الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 10 أبريل المقبل في كافة المباريات ، بإستثناء مجموعة الأهلي التي حسمت الأمور فيها بتصدر سيمبا التنزاني وإحتلال المارد الأحمر وصافة ترتيب المجموعة، وتقام مباراة القلعة الحمراء أمام سيمبا يوم الجمعة في تمام التاسعة، بينما تقام فيتا كلوب والمريخ السوداني في نفس التوقيت.

وحقق الأهلي التعادل أمام المريخ السوداني، ودخل المارد الأحمر مباراة المريخ السوداني بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف . خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن.