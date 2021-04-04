جدة - نرمين السيد - وجاء نص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسى، نهنئ الكنائس الكاثوليكية المحتفلة بعيد القيامة المجيد، اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر إبريل الجارى، ونخص بالتهنئة قداسة البابا فرنسيس، وأبنائنا من كنيسة الارمن الكاثوليك بمصر، ممثلة فى المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، ونصلى إلى الرب أن تكون هذه المناسبة، مليئة بالنعمة والبركة لكل أبناء الكنيسة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الكنائس المحتفلة بعيد القيامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.