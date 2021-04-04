التعليم: حضور الطلاب فى المدارس اختيارى

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضور الطلاب بمختلف أنواع المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب، على ألا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن 3 أيام على الأكثر أسبوعيا، على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.





جاء ذلك فى خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث تضمن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية، حفاظا على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة.

وتضمن الخطاب التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، والالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات وفقا للكتب الدورية.

وفى سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم، فى خطابها، بتشكيل لجان لمتابعة التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية)، على أن يتم تقييم الطلاب فيها وفقا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها، مع التزام جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطن المصرى، ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور أى حالات مرضية، فضلا عن اتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفا، والتزام المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة ورصد أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكلفت الوزارة، السادة الموجهين المتخصصين بمراجعة محتوى جميع المناهج الدراسية التى يتم تدريسها بالمدارس الدولية والكيانات التعليمية، للتأكد من خلوها من أى معلومات تتعارض مع الثقافة المصرية والثوابت الوطنية.