محافظ الشرقية: إنشاء 6 موزعات كهرباء بتكلفة نحو 620 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، أنه جار إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وأبو حماد وديرب نجم وكفر صقر بتكلفة 619 مليون جنيه لتساهم فى تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم، أنه تم إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين. ومن جانبه، أوضح رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء بالشرقية المهندس عصام الحسينى، أن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع صان الحجر بتكلفة مليون و482 ألف جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية 100% وتركيب الشبكات 50 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

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