محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار اقتصادية

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ البحيرة هشام آمنة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى المحافظة فتحى مرسى اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية فى أرض المعارض بدمنهور، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين بمناسبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، فى إطار الحرص على التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.





وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إن المعرض الذى تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الاجتماعى بين المترددين يضم 20 من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 25 % ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان. وأشاد المحافظ بمستوى وجودة المعروضات، موجها بتخفيض الأسعار مرة أخرى للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة، وتنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعى بينهم. وأشار آمنة إلى أنه سيتم غدا الاثنين افتتاح معرض مماثل فى مدينة كفر الدوار.

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