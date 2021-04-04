السياحة والآثار: بيع 800 تذكرة بأول يوم افتتاح قاعة العرض بمتحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة السياحة والآثار إنه بعد افتتاح قاعتى المومياوات والعرض المركزى بالمتحف القومى للحضارة المصرية واستقباله لموكب المومياوات الملكية، توافد منذ صباح اليوم عدد كبير من الزائرين والذى وصل إلى 800 زائر بالاضافة إلى 400 من ممثلى وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزى وبحيرة عين الصيرة التى يطل عليها المتحف، وذلك مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة فى المتاحف.





وأشارت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أنه تم أيضا بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكترونى التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم الأربعاء الماضى، فى إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين. وأوضحت أنه تبلغ سعر تذكرة الزيارة للمصرى 60 جنيه والطالب المصرى 30 جنيه والزائر الأجنبى 200 جنيه والطالب الأجنبى 100 جنيه، وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من 9 صباحا وحتى 5 مساء بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من 6 مساء وحتى 9 مساء. جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل الجارى؛ لزيارة قاعة العرض المركزى، بالإضافة إلى السماح لممثلى وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزى يومى 4 و 5 إبريل الجارى.

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