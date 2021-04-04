محافظ الدقهلية يدشن مشروع أبراج سكنية على مساحة 6 أفدنة

جدة - نرمين السيد - دشن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، مشروع الأبراج السكنية على أرض فى نطاق حى شرق المنصورة، والمقرر تنفيذه على مساحة 6 أفدنة.





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