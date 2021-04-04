سفير اليابان بالقاهرة يشيد بحفل نقل المومياوات إلى متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير اليابانى، فى تصريح اليوم الأحد : "استمتعنا بالعروض الفنية فى مواقع التراث التاريخية على مستوى مصر كلها، مثل المسلة فى ميدان التحرير، وأهرامات سقارة والجيزة، والمعبد الجنائزى للملكة حتشبسوت، ولم أتمكن من رؤية المومياوات مباشرة، وسأعود مرة أخرى إلى متحف الحضارة عندما يبدأ العرض لرؤيتها".
وأضاف أنه من أقدم مومياء بين المومياوات المنقولة هى على الأرجح مومياء الملك سقنن رع من الأسرة السابعة عشر قبل 3.600 عام من الآن، وأشهرهم مومياء رمسيس الثانى، الذى بنى العصر الذهبى فى الأسرة التاسعة عشر ،وضم الموكب أيضًا أربع مومياوات لسيدات، بما فى ذلك الملكة حتشبسوت.
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