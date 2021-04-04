قطار الخير يصل سوهاج بالتعاون بين حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وصناع الخير

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الأحد، فى سوهاج، فعاليات مبادرة "قطار الخير" بحضور المحافظ طارق الفقى، وبدعم وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لدعم 60 قرية فى سوهاج.





وذكرت "حياة كريمة"، فى بيان صحفى، أن المبادرة تأتى ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة بحضور المحافظ وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وتستهدف توزيع 150 طن مواد غذائية و20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف فى 10 مجالات طبية متنوعة، ويستفيد منها سكان 60 قرية بـ 10 مراكز فى سوهاج، وكذلك توزيع 1.000 حقيبة وقاية من فيروس كورونا المُستجد على الفرق الطبية فى المستشفيات العامة فى عدد من مراكز سوهاج.

وثمن تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر مشاركة الصندوق فى مبادرة قطار الخير التى تعد ترجمة لاستراتيجية الصندوق فى توحيد جهود العمل المجتمعى بما يحسن من مناحى الحياة فى القرى الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن أنشطة قوافل قطار الخير تتنوع ما بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج، مشيرا إلى أن الشراكة بين الصندوق ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير بدعم من وزارة التضامن الاجتماعى تضمن تنسيق جهود أطراف العمل المجتمعى فى مكان واحد وتوفر فرصا كافية لانتشار هذه الأنشطة فى مختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها، أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة قطار الخير تأتى إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمهى التنموى والخيرى، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المبادرة لعشر مراكز فى سوهاج، وهى واحدة من أكبر القوافل الطبية والغذائية التى تشهدها المحافظة، وتشمل المبادرة العديد من التخصصات الطبية، كما تشمل الأجهزة الطبية بالإضافة لإجراء عمليات جراحية ونظارات طبية وأجهزة تعويضية وحقائب الوقاية ضد فيروس كورونا وتضم القافلة أيضا دعما بالمواد الغذائية والدواجن لأهالى المحافظة.

بدوره، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن فرق عمل صناع الخير وحياة كريمة وصندوق تحيا مصر سوف تستهدف تنفيذ فعاليات المبادرة على مدار 5 أيام بواقع مركزين كل يوم بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن فعاليات اليوم الأول جرت فى مركزى طما وطهطا لتوزيع المساعدات الغذائية وتنظيم القوافل الطبية وعددها 30 طن مواد غذائية مُجمعة فى 2.000 كرتونة و5 أطنان دواجن على الأسر الأكثر احتياجا فى 10 قرى بالمركزين.