زاهى حواس يعلن تفاصيل كشف أثرى جديد بالأقصر الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - وأشار حواس، فى بيان أصدره اليوم الأحد، إلى أنه سيسمح للصحفيين ووسائل الإعلام تصوير الكشف الأثرى يوم السبت 10 أبريل الحالى بالأقصر.

وكان الدكتور حواس قد أعلن فى فبراير الماضى عن ملابسات وفاة الملك سقنن رع تاعا الثانى والملقب بـ(الشجاع) والذى مات فى سبيل إعادة توحيد مصر فى القرن الـ16 قبل الميلاد، حيث اثبتت نتائج الأشعة المقطعية أن الملك سقنن رع قتل من قبل مهاجمين متعددين من الهكسوس أجهزوا عليه من زوايا مختلفة وبأسلحة مختلفة، فكان قتل سقنن رع على الأحرى (إعدام احتفالى).