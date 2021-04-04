محافظ كفر الشيخ: توسعات بشبكات الكهرباء بتكلفة 5 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن أعمال شبكات الكهرباء تتم بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة وكيل وزارة الكهرباء، من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجاً فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية. ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة " استجابت لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وتم البدء فى خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.

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