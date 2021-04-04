فى أول يوم عقب افتتاحه.. بيع 1400 تذكرة زيارة لمتحف الحضارة

بعد افتتاح قاعتى المومياوات والعرض المركزي بالمتحف القومى للحضارة المصرية واستقباله لموكب المومياوات الملكية، توافد منذ صباح اليوم عدد كبير من الزائرين والذى وصل إلى 800 زائر بالإضافة إلى 400 من ممثلى وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزى وبحيرة عين الصيرة التى يطل عليها المتحف، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة فى المتاحف.

وأشارت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أنه تم أيضًا بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكترونى التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم الاربعاء الماضى، فى إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين.

وتبلغ سعر تذكرة الزيارة للمصرى 60 جنيها والطالب المصرى 30 جنيها والزائر الاجنبى 200 جنيه والطالب الأجنبى 100 جنيه.

وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من 9 صباحا وحتى 5 مساء بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من 6 مساء وحتى 9 مساء.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل الجارى لزيارة قاعة العرض المركزى، بالإضافة إلى السماح لممثلى وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزى يومى 4 و5 إبريل الجاري.