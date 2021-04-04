/625666/تريزيجيه-يتألق-ويحرز-هدفين-في-3-دقائق-فيديو
أحرز محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا الإنجليزي هدفين متتالين خلال منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الممتاز أمام فولهام، في إطار سعى النادي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري.
وسجل تريزيجية الهدف الأول للفريق الإنجليزي في الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثاني من المباراة ليعادل نتيجة القاء بعد أن تقدم فولهام في أحداث الشوط الأول من المواجهة.
الدوري الانجليزي. : أستون فيلا 3 × 1 فولهام | اهداف المباراة HD
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الدوري الانجليزي. : أستون فيلا 3 × 1 فولهام | اهداف المباراة HD
وضاعف محمود تريزيجية النتيجو، وأضاف الهدف الثاني لأستون فيلا والهدف الثاني الشخصي، في المباراة التي تقام في ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلب الطاولة على فريق فولهام ويساعد في تحقيق النادي الإنجليزي للفوز.
ودخل أستون فيلا مباراة فولهام بتشكيل مكون من :
تشكيلة أستون فيلا لمواجهة فولهام ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الممتاز :
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: تارجيت - مينجيز - كونسا - كاش
خط الوسط: ماكجين - لويز – الغازي - ساسون - تراوري
خط الهجوم: واتكينز
تشكيل فولهام الرسمي لمواجهة أستون فيلا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي :
حراسة المرمى: أريولا
خط الدفاع: إينا - أدارابيويو - أندرسن - تيتي
خط الوسط: ليمينا - ريد – لوكمان - تشيك - ريد
خط الهجوم: ميتروفيتش
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