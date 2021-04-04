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/625667/شريف-إكرامي-يسجل-في-ليلة-سقوط-بيراميدز-أمام-الرجاء

07:52 م - الأحد 4 أبريل 2021

تلقى فريق بيراميدز خسارة إولى خلال منافسات دور المجموعات الإفريقي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الرجاء المغربي في المباراة التي تقام على ملعب مركب محمد بن تلقي نادي بيراميدز اول أهداف مباراة الرجاء المغربي، والتي تقام حاليا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وشهد اللقاء أخطاء فادحة للحارس شريف إكرامي، حارس الفريق السماوي والنادي الأهلي السابق.

وتوقف رصيد بييراميدز عند النقطة السادسة خلال الثلاث مواجهات السابقة، حيث حقق الفريق السماوي فوزين متتالين في أول جولتين قبل تلقى الهزيمة من الرجاء المغربي في ثالث المواجهات بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس في العاصمة المغربية كازبلانكا.

ورفع الرجاء المغربي رصيده للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة. ودخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حارس مرمى: شريف إكرامي. الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال – علي جبر – عمر جابر الوسط: محمود حمادة – دونجا – إسلام عيسى. الهجوم: رمضان صبحي – محمد فاروق

ويجلس على دكة البدلاء كل من: أحمد الشناوي – إريك تراوري – أنطوي – فتحي – عبد الله السعيد – دودو الجباس – إبراهيم عادل.

وقام شريف إكرامي حارس بيراميدز بخأ فادح، كلف فريقة إستقبال الهدف الأول في المباراة، والذي جاء بطريقة كوميدية للغاية.

وبدأت الكرة من خلال ركلة ركنية لفريق الرجاء، وذهبت إلي منطقة جزاء بيراميدز لتخرج على حدود المنطقة غلي سفيان رحيمي الغير مراقب، ليسدد كرة ضعيفة وكانت في طريقها للخروج خارج الملعب، ليذهب شريف إكرامي نحو الكرة من أجل الإمساك بها لتذهب إلي داخل المرمي، بطريقة كوميدية للغاية، ونال سخرية المشاهدين بسبب سهولة الكرة.