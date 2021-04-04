سفير بيرو بالقاهرة : نهنئ مصر على نجاحها فى تنظيم الموكب الملكى

جدة - نرمين السيد - وأقام سفير بيرو بالقاهرة، بول باريديس بورتيلا، اليوم الأحد، أمسية بيروانية للمرة الثالثة للتحدث عن الترويج الاقتصادى والتجارى والسياحى والثقافى لبيرو فى مصر.

وفى بداية الحفل، قدم السفير عرض مبسط عن دولة بيرو ومميزاتها بداية من موقعها الجغرافى المميز، مشيرا إلى أنها "دولة لديها حضارة من أقدم الحضارات فى العالم بالإضافة إلى أن بحرها الأكثر إنتاجية على العالم، وبها تنوع بيولوجى، كما أنها أفضل وجهة غذائية فى العالم، مناخها وأرضها متنوعة ومجال التجارة بها منفتح وواسع".

كما تم عرض فيديو للمقارنة بين حضارة الإنكا والحضارة الفرعونية والتشابة الكبير بينهما مثل ماتشو بيتشو، وهو ما يشتهر به البيرو مثل الأهرامات عند المصريين، وهنأ الحكومة المصرية على نجاحها فى تنظيم موكب نقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وأوضح السفير أنه يعمل بشكل كبير لزيادة التبادل التجارى بين مصر وبيرو، خاصة بعد عام 2020 وظروف جائحة كورونا، التى أثرت على العالم بأكمله، وأدت إلى انخفاض كبير فى حجم التجارة بين الدول، مضيفا أن بلاده تستورد من مصر المنسوجات مثل السجاد وبعض المعادن ومواد البناء وبعض الخضروات، بينما تصدر بيرو لمصر الفواكة والمكسرات وبعض أنواع الأسماك ومنتجات غذائية أخرى.

وحضر الحفل، عدد من السفراء منهم سفير: المكسيك، كمبوديا، شيلى، أرمينيا، إسبانيا، صربيا، جورجيا، كولومبيا، الأرجنتين، بنما، الإكوادور، كوبا، الفلبين، سويسرا، فرسان مالطا، أنجولا.