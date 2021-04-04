كفر الشيخ تتلقى 120 ألفا و177 طلب تصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وأكد نور الدين، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين فى ظل ما تم تقديمه من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التى أعُلن عنها فى الجريدة الرسمية.

وأشارإلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة بالإضافة لتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى، مشيدًا بأهالى كفر الشيخ لإقبالهم على التصالح لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية شهدت المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن والبوابة الإلكترونية "محليات" و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية و81 مدرسة إقبالًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية حفاظًا على صحتهم وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.