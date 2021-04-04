بتخفيض 28%.. 168 شركة تشارك فى معرض أهلا رمضان

وأضاف وزير التموين: "يشارك فى المعرض هذا العام 168 شركة عارضة لكافة السلع الرمضانية والأساسية، إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبتخفيضات تتراوح من 18٪ إلى 28٪"، لافتا إلى أن المعرض الرئيسى بالقاهرة يُقام على مساحة إجمالية 12000م2، وأن مساحة العرض تقع على مساحة 6200م2، ويبلغ عرض الممرات 4 أمتار، وتشرف وزارة الصحة على كافة الاجراءات الاحترازية به.
وأشار الوزير إلى أن هناك 26 معرضا رئيسيا بالمحافظات، وكذلك 161 شادرا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية.
ولفت الدكتور على المصيلحى إلى أنه يشارك فى معارض "أهلاً رمضان" هذا العام أكثر من 20 سلسلة تجارية تم اختيارها بدقة، تضم 1845 جناحا/ ركنا، بالإضافة إلى مشاركة بعض منافذ "جمعيتى"، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بأسعار استرشادية للمشاركة لعدد 14 سلعة، بالإضافة إلى 24 قافلة، تتكون كل منها من 10 سيارات، بغرض وصول السلع للقرى والنجوع أيضاً.
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