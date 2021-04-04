رئيس منظمة السياحة العالمية يسلم زاهى حواس شهادة تعيينه سفيرا للمنظمة

جدة - نرمين السيد - قام زراب بولوليكشفيلى رئيس منظمة السياحة العالمية بتسليم الدكتور زاهى حواس عالم المصريات شهادة تعيينه سفيرا للسياحة العالمية، وبذلك يكون أول مصرى يتولى هذا المنصب ويكون مسئولا عن تشجيع السياحة ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع.





ومنح رئيس المنظمة الدكتور زاهى حواس بطاقة تحمل اسمه ولقبه الجديد كسفير للمنظمة.

وأعرب الدكتور حواس، فى تصريح له اليوم، عن سعادته وفخره بهذا التعيين، قائلا: "هذا شرف كبير لى ولبلدى مصر، خاصة أنه جاء بعد انتهاء العرض الملكى للمومياوات الذى أبهر العالم أجمع".

وقدم حواس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالتراث والحضارة المصرية، مؤكدا أن حضور الرئيس السيسى لاستقبال الموكب الملكى أثبت للعالم أجمع أن الحضارة المصرية لا تخص مصر فقط بل تخص العالم أجمع.