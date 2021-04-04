ومنح رئيس المنظمة الدكتور زاهى حواس بطاقة تحمل اسمه ولقبه الجديد كسفير للمنظمة.
وأعرب الدكتور حواس، فى تصريح له اليوم، عن سعادته وفخره بهذا التعيين، قائلا: "هذا شرف كبير لى ولبلدى مصر، خاصة أنه جاء بعد انتهاء العرض الملكى للمومياوات الذى أبهر العالم أجمع".
وقدم حواس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالتراث والحضارة المصرية، مؤكدا أن حضور الرئيس السيسى لاستقبال الموكب الملكى أثبت للعالم أجمع أن الحضارة المصرية لا تخص مصر فقط بل تخص العالم أجمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس منظمة السياحة العالمية يسلم زاهى حواس شهادة تعيينه سفيرا للمنظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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