وزير الخارجية: مفاوضات كينشاسا فرصة أخيرة للاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة

جدة - نرمين السيد - يشارك سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماعات التى تعقد فى كينشاسا خلال يومى الأحد والإثنين، بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى المتوقفة منذ عدة أشهر.





وتهدف الاجتماعات للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة فى النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضخم. وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع أن مصر تفاوضت على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ فى الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتى المصب، وشدد على ضرورة أن تؤدى اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركائنا الدوليين لضمان نجاحها، حيث تعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل. كما أعرب شكرى، عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التى عرقلت جولات المفاوضات السابقة، مؤكدًا أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذى سيفتح آفاق رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها.

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