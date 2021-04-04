الموكب الملكى بطل ختام فعاليات المعسكر الـ 14 لـ اتكلم عربى بنيوجيرسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصرييين بالخارج نبيلة مكرم، اليوم الأحد، اختتام فعاليات المعسكر الـ14 لمبادرة "اتكلم عربى" للأطفال المصريين المقيمين فى ولاية نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة فى إقامة وتنظيم المعسكرات.





وأوضحت وزارة الدولة للهجرة، فى بيام اليوم، أن فعاليات المعسكر تناولت على مدار يومين عروضًا لعدد من الأغانى التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وتأتى فعاليات المعسكر فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضى، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا، ثم ولاية كاليفولانيا الأمريكية.

كما تناول المعسكر اليوم الحديث عن ليلة أمس السبت التى أبهرت فيها مصر العالم أجمع، من خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية المهيب، حيث أكد الأطفال أنهم تابعوها مع آبائهم وأصدقائهم عبر الإنترنت والقنوات العالمية، وأعربوا عن انبهارهم بالعروض والموسيقى والأداء وبكافة المعالم الأثرية والسياحية التى تم عرضها خلال فعاليات الحفل، وعما شعروا به من فخر واعتزاز بوطنهم مصر وبحضارتهم العريقة التى تتحاكى عنها شعوب العالم.

ونقل الأطفال وآبائهم أيضًا ردود أفعال أصدقائهم وجيرانهم وزملائهم فى العمل، سواء من الأمريكيين أو الجنسيات الأخرى، تجاه حفل موكب المومياوات، وقالوا: "إن ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية وأصبح الجميع هنا فى نيوجيرسى مشتاق لزيارة مصر ورؤية عظمة الحضارة المصرية القديمة التى شاهدوا جانبًا منها فى الحفل"، كما أكد الآباء المشاركون أن مصر كانت ومازالت تكتب التاريخ وهى تحيا الآن عهدًا جديدًا مزدهرًا وبراقًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأخذ الأطفال يتفاعلون مع مختلف أنشطة المعسكر والألعاب والمسابقات، وكذلك طرح بعض الأسئلة عليهم عن المدن المصرية المختلفة، والأكلات المصرية التى يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التى يملكونها فى منازلهم، وعن رموز الحضارة المصرية القديمة، كما رددوا بعض الأغانى المصرية الشهيرة مثل "أنا ابن مصر" و"بشرة خير".

وفى الختام، اتفق الأبناء والآباء على التحدث باللغة العربية فيما بينهم والحفاظ على ولائهم وانتمائهم لوطنهم مصر، كما قاموا بترديد "تحيا جمهورية مصر العربية" والنشيد الوطنى المصرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربى"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالى: ‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب فى التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربى) على الرابط التالى:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/