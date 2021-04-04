بسبب العنصرية.. إيقاف مباراة قادش وفالنسيا فى الدوري الإسباني

توقفت مباراة قادش مع ضيفه فريق فالنسيا بعد مرور 30 دقيقة على بدايتها، بسبب توجيه لاعب الفريق المستضيف خوان كالا عبارات عنصرية تجاه مختار دياخابي مدافع الخفافيش، وكانت تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي 1 – 1، والتى تجمعهما على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني "الليجا".
وقام لاعبو فريق فالنسيا بمغادرة ملعب المباراة فى الدقيقة 30 من زمن اللقاء بعد تلقى مختار دياخابي مدافع الفريق عبارات عنصرية من كالا لاعب قادش، ويرفض لاعبو فريق الخفافيش العودة إلى أرضية الملعب حتى الآن.
وتضامن لاعبو فالنسيا مع مدافع الفريق الذى يحمل البشرة السمراء، وانسحبوا من أرضية الملعب عقب توجيه لاعب قادش عبارات عنصرية تجاهه.
وكان خوان كالا قد تقدم لفريق قادش فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، قبل أن يدرك المهاجم الفرنسي المخضرم كيفن جاميرو التعادل لفريق الخفافيش فى الدقيقة 19.
ويحتل فريق فالنسيا المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يأتى فريق قادش فى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، ويتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.
وتستكمل مباريات الجولة الـ 29 من الليجا، بلقاء قوى يجمع إشبيلية مع ضيفه أتلتيكو مدريد فى التاسعة من مساء اليوم الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
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