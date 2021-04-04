/625670/خارجة-من-الأساطير--حفيدة-حتشبسوت-تخطف-الأنظار-بعد-قيادة-رحلة-الأجداد-الذهبية

لفتت حسناء رحلة الأجداد الذهبية المنتقلة من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات، أنظار الكثير من المتابعين للحدث، حيث برزت معالمها الفرعونية وسط موكب مهيب تطلع إليه العالم.

ميرال ماهيليان «حسناء موكب المومياوات الملكية»

ميرال ماهيليان، هى عارضة أزياء وممثلة، قادت انطلاق موكب المومياوات المكلية، من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارات، حتى أطلقت عليها السوشيا ميديا لقب «حسناء موكب المومياوات الملكية»، وهو الأنسب لحفيدة المصريين الأوائل.

بعد سيل من التعليقات الإيجابية التى صاحبت صورة ميرال ماهيليان، علقت قائلة:" فخورة جدًا واتشرف بأن أكون جزءا من مثل هذا اليوم التاريخي".

وأضافت حسناء موكب المومياوات الملكية لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب.

وكأنها قد خرجت من الأساطير، فعارضة الأزياء، ميرال ماهيليان، ظهرت ذات ملامح الحادة تتقارب فى الشبة مع ملكات مصر الأوائل، وبتكوينها الجسدى الذى