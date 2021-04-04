/625668/أم-بلا-رحمة--قتلت-طفلها-من-اجل-الحصول-علي-المال

جعلت من ابنها البالغ من العمر 6 اعوام مدمن للمخدرات لكي تحصل علي 100 ألف دولار من التأمين، قصة مفجعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

اشيلي ماركس(25 عاما) واجهت اتهاما بقتل طفلها الذي لا يتعدي سن السادسة من العمر بإعطاءه الكثير من المواد المخدرة التي ادت إلي وفاته، وكانت من بين هذه المواد الكوكايين وأيضا الميثاميفيتامين المنشطة التي تعطي شعور بالنشوة.

وكان الطفل جايسون يعاني من التقيأ والهلوسة ولا يستطيع النوم وكان هذا ما لاحظه الجد في ابريل 2020.

ورفضة شقيقه جايسون التي تكبره بعامين اعطاءها تلك المواد المخدرة التي كانت الام تعطيها لطفلها ، مما ادي الي وفاة ذلك الطفل. واكد تشريح الجثة ان الطفل توفي نتيجة اعطاءه مواد مخدرة لا يستطيع الكبار تحملها "تؤدي الي الوفاة" وقال مدعون عامونفي تكساس ان الام ارادت الحصول علي وثيقتي التامين الخاصة بحياة ابنها والتي يبلغ مجموعها 100 الف دولار.