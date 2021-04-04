/625669/إيهاب-منصور-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزيرة-الصحة-بشأن-انقطاع-الإنترنت-عند-الحصول-على-لقاح-كورونا

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنه الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انقطاع الإنترنت وسقوط السيستم فى التعامل مع المواطنين المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا وكذلك زيادة الأعداد عن إمكانيات أماكن التطعيم.

إيهاب منصور: زيادة الأعداد تؤدى إلى طول فترة الانتظار

وأضاف عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، في طلبه:” زيادة الأعداد تؤدى إلى طول فترة الانتظار وتكدس المواطنين بصورة كبيرة، وزيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه قد يؤدى أيضاً إلى انصراف البعض بدون التطعيم بسبب طول فترة الانتظار.

إيهاب منصور: المستهدفين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وتابع عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، قائلا:” لا سيما أن المستهدفين حالياً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالباً بحتمية بحث إمكانية التطعيم لكبار السن فى دور المسنين فى أماكنهم لصعوبة انتقالهم.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور:” أن هذه الزيادة تؤدي إلى معاناة الأطقم الطبية فى التعامل مع الأعداد الكبيرة.

هذا وتستقبل وزارة الصحة، خلال الفترة الحالية تسجيل المواطنين، الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، والذى يتم تقديمه مجانًا إلى المواطنين، مع الأولية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.