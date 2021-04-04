كما انفرد «دوت الخليج»: رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك

/625671/كما-انفرد-تحيا-مصر-رحيل-اللجنة-الثلاثية-المكلفة-بإدارة-الزمالك

تقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، باستقالتها لوزير الشباب والرياضة، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وأعضاء اللجنة.

وسيقرر وزير الشباب والرياضة الاتجاه لتطبيق اللائحة الإسترشادية، ويعتبر الأقرب لتولي رئاسة اللجنة الجديدة لنادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب لحين إجراء الانتخابات. وسيتم تعيين الدكتور حسين السمري مديرا للنشاط الرياضي، والمحاسب ايمن عبد العظيم مديرا ماليا للنادي. وأعتذر طارق حشيش عضو اللجنة السابقة الاستمرار مع اللجنة ومتابعة الأعمال، وسيتم تفعيل اللائحة الاسترشادية للنادي بعد بطلان اللائحة الماضية للفريق في عهد مرتضي منصور

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