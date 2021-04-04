محافظ الفيوم ينعى وفاة شهيد الواجب الوطنى العميد محمد عمار

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، العميد محمد عمار قائد قوات أمن الفيوم، الذى فاضت روحه الطاهرة أثناء تأدية واجبه الوطنى فى الدفاع عن الأعراض والممتلكات وحفظ الأمن، فى القبض على أحد المجرمين الخطرين بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.





وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الشهيد -بإذن الله-، داعياً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وأكد الأنصارى أن مصر ستظل آمنة مستقرة بفضل تضحيات أبناءها المخلصين الذين يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء، ويقدمون أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداءً لتراب هذا الوطن.

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