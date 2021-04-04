فيديو.. عميد سابق بجامعة الأزهر: يجوز للمسلم أن يوصى بتحنيط جثمانه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد سالم أبوعاصى عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما يتحدث عن أى شىء ينسب الفضل إلى الله، مؤكدًا أن كل من يرى مصر الآن يعترف أنها فى مرحلة جديدة.





وأضاف أبوعاصى، خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية dmc اليوم الأحد، أن حادث موكب المومياوات يعطينا رسالة بأن الرئيس السيسى الذى لا يفرط فى رفات أجداده لن يفرط فى تراب وطنه. وأوضح أننا فى وقت عز فيه القراءة، مضيفًا: "ما حدث أمس لخص تاريخنا القديم أمام الأجيال لحضارة مصر وتاريخها"، مشيرًا أن التحنيط جائز لا شىء فيه، مستدلا بما فعله على بن أبى طالب رضى الله عنه، عندما أوصى بوضع بعض المسك فى كفنه. منوهًا إلى أنه يجوز أن يوصى المسلم بتحنيط جثمانه، كما أن عرض المومياوات لا شىء فيه لأنه عرض للتاريخ، مؤكدًا أنه يقول هذا الكلام لأننا نعيش عصر ملىء بفوضى التحريم

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