محافظة الجيزة: قطع المياه عن مدينة الحوامدية بعد غد لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتركيب محبس قطر 800 مم على خط طرد محطة مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر أسيوط الزراعى الأمر الذى سوف يتطلب قطع المياه لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء بعد غد الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة صباح الأربعاء القادم.





ونوهت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى مدينة الحوامدية وقرية أم خنان. من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنهاء الأعمال. كما وجه راشد رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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