كريم مصيلحى: أسامة هيكل اختلق الأزمات بين الوزارة والهيئات الإعلامية

جدة - نرمين السيد - قال كريم مصيلحى، مساعد الأمين العام لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إنهم توقعوا مع تولى أسامة هيكل، حقيبة وزارة الدولة للإعلام أن يكون هناك دور قوى نحو التغيير فى الوعى المجتمعى نحو ما تقوم به الدولة من إنجازات وتحركات على جميع الأصعدة، ولكن ما حدث عكس ذلك باختلاق الأزمات بين الوزارة والهيئات الإعلامية وغيرها من الأمور المتعلقة بقضايا الإعلام، والتى أصبحت فى حالة تراجع شديد.





وأضاف مصيلحى، فى تصريحات لموقع دوت الخليج، اليوم الأحد، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة مرت بأحداث عصيبة منها جنوح السفينة البنيمة، وحادث قطار الصعيد، وكان من الضرورى أن يكون هناك تحركا من وزير الدولة للإعلام بصورة مبكرة، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات والهيئات الإعلامية ومخاطبة الإعلام الخارجى بشأن جنوح السفينة، وتوضيح بعض الأمور، مشيدًا بتحركات المجموعة الصحفية والإعلامية، وبالاجتماع الذى عقد بمؤسسة روزاليوسف اليوم، والذى يؤكد على حرية التعبير والرأى. وأكد مساعد الأمين العام لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، أن الاجتماع الذى حضره عدد من القامات الصحفية يأتى فى الوقت هام نحو إنقاذ المهنة، لما لها من دور هام وحيوى فى الوقت الحالى.

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