عاجل.. الرئيس السيسى يؤكد للملك عبدالله دعم مصر لأمن الأردن واستقراره

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع فى الأردن الشقيق، مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التى اتخذها أخيه الملك عبد الله الثانى؛ من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

ومن جانبه أعرب العاهل الأردنى عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس، الأمر الذى يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.