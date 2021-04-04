الرئيس السيسي يؤكد على حماية الآثار وتقديمها للمصريين والعالم فى أبهى صورة 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهود الدولة المتواصلة لحماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين ولشعوب العالم فى أبهى صورة.
وأشار إلى أن الدولة تنتهج مسارًا متزنًا ما بين التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة فى مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أودرى آزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".
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