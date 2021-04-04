  السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح للإنسانية كلها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أودرى آزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".

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