المتحدة تعلن وقف مسلسل "الملك"

اعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "الملك"، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ و الاثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل و مراجعة السيناريو كاملا وابداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان القادم

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