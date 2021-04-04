/625674/تريزيجيه-يتألق-وينقذ-أستون-فيلا-من-السقوط-أمام-فولهام

انتهت مباراة أستون فيلا وفولهام لصالح فيلا بثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثلاثين من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب فيلا بارك.

تألق الدولي المصري محمود تريزيجية في المباراة، بعد المشاركة في المباراة في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بخروج انور الغازي.

تقدم الفريق الضيف فولهام في المباراة بالهدف الأولي في الدقيقة 61 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب أليكساندر ميتروفيتش، بعد خطأ من مدافع فريق أستون فيلا، ويتخطي حارس المرمي ويسكنها الشباك.

وجاء الرد السريع من فريق أستون فيلا علي هدف الفريق الضيف فولهام في الدقيقة 78 عن طريق المصري محمود تريزيجية من خلال تمريرة من الجانب الأيسر من أقدام تايرون مينجس المدافع من الجانب الأيسر ليسكنها الشباك علي يمين الحارس.

وسجل الهدف الثاني محمود تريزيجيه في الدقيقة 81 من خلال تمريرة من الجانب الأيمن من أقدام كينان ديفيس لتريزيجيه ليسكنها الشباك علي يمين الحارس.

وسجل الهدف الثالث للفريق أولي واتكينس في الدقيقة 87 من عمر المباراة، من خلال تمريرة من بيرتراند تراوري.

وجاء تشكيل أستون فيلا في المباراة :

في حراسة المرمي : إيميليانو مارتينيز

في خط الدفاع : ماتي كاش – إزري كونسا – تايرون مينجس – مات تارجت – دوجلاس لويز

في خط الوسط : جون مكجين – بيرتراند تراوري – مورجان سانسون – أنور الغازي

في خط الهجوم : أولي واتكينس

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق أستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 11 مباراة، سجل من خلالها 42 هدف، في حين تلقت شباكة 31 هدف في هذا الموسم.

فيما يحتل فريق فولهام المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 5 انتصارات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر في 15 مباراة، سجل من خلالها 24 هدفن في حين تلقت شباكة 41 هدف في هذا الموسم .