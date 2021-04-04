/625675/أحمد-أمين-يعلن-إصابة زوجته-بفيروس-كورونا-بعتذر-لأي-حد-كان-عشمان-يشوفني

أعلن الفنان أحمد أمين إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

دوت الخليج يرصد تفاصيل المنشور الآخير للفنان أحمد أمين الذي كشف فيه عن إصابة زوجته، مطالبًا الدعاء لها بالشفاء العاجل للمرور من تلك الفترة بسلام.

إصابة زوجة أحمد أمين

أبدى أمين حزنه بسبب إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، وطلب من الجمهور الدعاء لها، كاتبًا: "مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب"، وتوجه العديد من متابعيه بالدعاء وتمني الشفاء العاجل لزوجته.

حرص أحمد أمين على طمئنه الجمهور عليه فتابع حديثه قائلًا: "أنا شخصيًا كويس لغاية دلوقتي.. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول، أزمة وتعدي إن شاء الله وربنا يحفظكم جميعًا".

آخر أعمال أحمد أمين الفنية

وعلى صعيد آخر يبدو أن أحمد أمين يشهد حاليًا فترة توهجه وتألقه الفني بعد بطولته في مسلسله الآخير" ما وراء الطبيعة"، العمل التشويقي الملئ بالإثارة والغموض الذي أثار حالة واسعة من الضجة عند اطلاقه، وهو من تأليف أحمد خالد توفيق وإخراج عمرو سلامة ويعتبر أول إنتاج مصري لشبكة نتفليكس.

وكان قد ظهر أحمد أمين مؤخرًا في إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات لتشاركه الفنانة ياسمين صبري، حيث استطاع الثنائي خطف الأنظار بعدما غنى أحمد أمين لياسمين صبري في عرض طريف.