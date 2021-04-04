"لولا الملامه مكنتش طلعت معاك في الصورة"..أحمد حلمي يوجه رسالة لمنظم موكب المومياوات الملكية

/625678/لولا-الملامه-مكنتش-طلعت-معاك-في-الصورةأحمد-حلمي-يوجه-رسالة-لمنظم-موكب-المومياوات-الملكية

نشر الفنان أحمد حلمي صورة له برفقة محمد سعدي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لحفل نقل المومياوات الملكية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق أحمد حلمي على حفل موكب نقل المومياوات الملكية، حيث أعرب حلمي عن امتنانه وإعجابه الشديد بتنظيمات الحفل ومجهودات القائمين عليها، فعلق قائلًا: "محمد سعدي لولا الملامه مكنتش طلعت في الصورة دي معاك لأن بصراحة أنت اللي تستاهل تطلع في الصورة لوحدك بس اعتبرني بتلزق فيك".

رسالة أحمد حلمي لمنظم موكب المومياوات الملكية

وتابع حلمي: "بشكرك بجد على كل المجهود الجبار والفخامة والعظمة والتنظيم والابهار اللي اتشرفت اني شاركت فيه.. عايز اقولك شكرًا لحبك لشغلك وتفانيك في عملك ولعشقك لمصر".

واختتم حلمي حديثه بتوجيه شكر خاص لفريق العمل معلقًا: "شكراً لفريق الجبابرة اللي بيشتغلوا معاك في الشركة رجالة وستات وشباب وبنات وشكرًا كمان للجندي المجهول أوي ايهاب جوهر اللي بيشتغل في صمت ومش بيحب يظهر في الصورة خالص.. عايز اقولك اظهر وبان عليك الأمان بقى".

حفل نقل المومياوات الملكية

يذكر أن مصر والعالم شهد، أمس، حدث تاريخي عظيم، انبهر العالم أجمع به وهو حفل" نقل المومياوات الملكية " من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، والذي تم فيه نقل 22 مومياء منهم 18 ملك و4 ملكات، وشارك به أحمد حلمي وعدد آخر من الفنانين منهم الفنانة منى زكي، وكريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، يسرا، وخالد النبوي، وأحمد عز وغيرهم من الشخصيات البارزة الذين أبهروا العالم وأبدعوا من خلال العروض المختلفة التي ميزت حفل موكب المومياوات الملكية خلال الرحلة الذهبية.

الجدير بالذكر، أن العروض الفنية التي صاحبت الموكب الملكي تضمنت موسيقى وأغانيَ باللغة المصرية القديمة، وأفلامًا وثائقية عن أشهر المناطق الأثرية في مصر.