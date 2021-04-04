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/625679/تحية-السيسي-وإقرار-عقوبات-رادعة-للتنمر-حصاد-الأحد-بمجلس-الشيوخ
- بانطلاقة أعمال الجلسة تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم بنجاح المصريين فى ملفين فى غاية الأهمية، لا تقتصر أهميتهما على مصر فقط، وإنما امتدت للعالم أجمع، وهما السفينة إيفر جيفين ونقل المومياوات الملكية، مؤكدا علي أن الملف الأول هو نجاح جهود تعديل مسار سفينة الحاويات الجانحة "إيفر جيفين" فى قناة السويس بسواعد مصرية خالصة فى وقت قياسى، رغم كل التعقيدات الفنية التي جعلت البعض يتوقع أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، وأكد علي أن هذا النجاح فى تعويم السفينة، أثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية فى التعامل مع هذا النوع من الأزمات، وبعث برسالة طمأنينة للمجتمع الدولى بشأن الإدارة عالية المهنية لأحد أهم الممرات الملاحية فى العالم، أما الملف الثانى، فهو نجاح الإدارة المصرية أمس فى نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها القديم بالمتحف المصرى بميدان التحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تمت عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكى يليق بعظمة الأجداد وأصالة الأحفاد، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفى مشهد حضارى أشاد به القاصى والدانى، فيما أيحت الفرصة لتعقيبات لعدد من الأعضاء وجه التحية للقيادة المصرية والأجهزة التى شاركت فى هذا الإنجاز.
قانون التنمر ومجلس الشيوخ
- شهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
سجال الإحالة بين مجلس النواب والشيوخ
- رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ وقال ياسر الهضيبي: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس النواب.
- فيما أوضح المستشار أبو شقة، أن مشروع القانون استوفى كافة الشروط، حيث أن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون وأشار أبو شقة، إلى أن الدستور القائم أقر بحق النواب في تقديم مشروعات قوانين بشرط استيفاء الشروط المتمثلة في الحصول على عدد معين من التوقيعات وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، ان رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة يتم إحالتها، مؤكدا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ مجلس النواب، مشيرا إلى أن إختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
- وعقب انتهاء الجلسة قال النائب ياسر الهضيبي بأن الرفض للقانون جاء من منطلق رفضه لتشديد العقوبة، وأن ذلك هو توجه وزارة العدل بشأن تشديد العقوبات ذات الصلة بالجرائم الإجتماعية.\
قانون الوقف الخيري
- انتهي المجلس من الموافقة على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب ومن المقرر أن يستكمل المجلس المناقشات في الجلسة العامة صباح غدا الأثنين، فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ، تأييدهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، معتبرين إياه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد.
مجلس النواب
لجنتي حقوق الإنسان والإسكان
- التقي اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الذي يزور محافظة سوهاج لتفقد مراكز مبادرة "حياة كريمة"، ويرافقه هيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وذلك بمقر ديوان المحافظة وعرضت المحافظة، خلال اللقاء، فيلم تسجيلي عن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج ووفقا للعرض، تتضمن مشروعات حياة كريمة، رصق طرق، توصيل مرافق، وحدات صحية، تطوير مستشفيات ومدارس، مراكز شباب، الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، تدعيم كهرباء، تأهيل منازل، وحدات بيطرية).
- وأوضح أن هذه المشروعات في المراكز السبعة المدرجة في المبادرة بمحافظة سوهاج، مخصص لها اعتمادات بمبلغ 2 مليار و100 مليون جنيه وتضمن الفيلم التسجيلي، عرض ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، في قرية الكوامل بحري، وعرابة أبو الدهب، بمركز سوهاج، وتشمل توصيل 200 وصلة مياه، تطوير مراكز الشباب بالقرية، إنشاء وحدة صحية وفقا للكود الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وتأهيل منازل، وغيرها.
- من جانبه، قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة في سوهاج شملت 29 قرية في البداية، باعتمادات 102 مليون جنيه، وفي المرحلة الثانية شملت 68 قرية، بإجمالي اعتمادات 2.1 مليار جنيه وتابع المحافظ، أنه في إطار تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري، فإن الدولة تعمل علي تلافي المشاكل التي واجهتها المرحلة الأولي، حيث إنه في بعض القري لم نأخذ القرية كلها، من تأهيل منازل، وغيرها، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة المبالغ، وعمل تطوير شامل في القري، من تنفيذ مشروعات (مياه، صرف صحي، تأهيل منازل، توصيل مرافق وكهرباء ومراكز شباب ووحدات صحية ومستشفيات ومدارس، وغيرها)، وفي قرية عرابة أبو الدهب أضيف لها اعتماد إضافي 4 ملايين جنيه.
- وقال الفقي، إن محافظة سوهاج لها نصيب الأسد في مبادرة حياة كريمة من بين 51 مركز، حيث كان مخصص لها 5 مراكز وزادت أصبحت 7 مراكز، تضم 181 قرية، موضحا أن اختيار هذه المراكز تم بناء علي مؤشرات حددها مجلس الوزراء، من حيث المراكز والقري الأكثر احتياجا، ومعدل الفقر، وهو فقر الخدمات، وتم اختيار أكثر المراكز احتياجا وفقرا للخدمات، متابعا: "وفي المرحلة الثانية سندخل الأربعة مراكز الأخري المتبقية" واستطرد: "محافظة سوهاج ليست غنية، ومن رأي سوهاج قبل وبعد، يستطيع ان يقيم التغيير الذي يحدث"، لافتا إلي أن المشروعات الجديدة الدولة تضع لها نظام وضوابط، وهو نظام محترم جدا، بألا تدخل مشروع إلا لو اعتماداته المالية موجودة، كما توجد رقابة من كل الجهات في الدولة علي تنفيذ المشروعات، متابعا: "كانت مشكلتنا الرئيسية هي المشروعات المتعثرة، منذ سنوات". وأضاف محافظ سوهاج، أن الدولة حاليا مركزة علي الصعيد، والمحافظات الأكثر احتياجا، ومحافظة سوهاج تحت بصر الدولة، مستطردا: "نشكر كل أجهزة الدولة علي دعمها، ونشكر مجلس النواب علي الدعم، وهذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لنا في المحافظة" وأوضح أن هناك نحو 13 أو 14 محطة صرف بدأ العمل فيها، وإنشاء 4 مناطق صناعية في سوهاج، وغرب طهطها وغرب جرجا، ستخلق فرص عمل عديدة، وإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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