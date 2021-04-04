كنيسة الأقباط الكاثوليك فى لافال بكندا تحتفل بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - احتفلت كنيسة سيدة مصر للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، فى لافال بكندا بعيد القيامة.



جدة - نرمين السيد - احتفلت كنيسة سيدة مصر للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، فى لافال بكندا بعيد القيامة. وترأس القداس الإلهى الأب أغابيوس باخوم، وحضور شعب الكنيسة للاحتفال والصلاة معاً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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