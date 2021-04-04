جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث، اليوم الأحد، أننا فخورين بالمشاركة فى نقل المومياوات إلى متحف الحضارة المصرى بالفسطاط، وأكد أن السيارات تم صناعتها فى فترة زمنية قصيرة استغرقت شهر ونصف وفى الأساس كانت سيارة أثرية تم وضعها فى غرفة مكيفة للحفاظ عليها.

وأوضح أنهم استعانوا بنماذج من عربات أثرية لتصميم العجلات الحربية بدقة عالية جدا، لتُطابق العجلات الأصلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مصنع 200 حربى : فخرون بالمشاركة فى نقل موكب المومياوات الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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