مدير إضاءة المومياوات الملكية : نجهز للعرض منذ عام ونصف ليخرج بشكل مبهر

جدة - نرمين السيد - قال مازن المتجول، مخرج ومصمم إضاءة حفل موكب المومياوات الملكية، إن المدة التى تم استغراقها للإعداد للحفل سنة ونصف لم يتوقف فيها العمل بسبب تضافر الجهود حتى نخرج بهذا العرض المبهر.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث اليوم، أننا نحمد الله تعالى على الخروج بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن العاملين بذلوا جهودا جبارًا. وكان الموكب غادر ميدان التحرير وتوجه إلى ميدان سيمون بوليفار فى جاردن سيتى، ثم توجه الموكب إلى كورنيش النيل حتى وصل إلى قصر العينى، ومنه إلى سور مجرى العيون، حتى وصل لمحطته الأخيرة وهى المتحف القومى للحضارة المصرية.

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