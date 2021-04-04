/625682/العنصرية-تضرب-مباراة-قادش-وفالنسيا-وتوقف-المباراة-تفاصيل

خرج لاعبوا فريق فالنسيا من ملعب المباراة التي تجمعته مع قادش مساء اليوم، في الدوري الإسباني الممتاز، بسبب تعرض لاعب الفريق مختار دياكابي لإساءات عنصرية، من لاعب فريق قادش.

وصلت المباراة إلى الدقيقة 31 لتشهدت يعد ذلك تعرض دياكابي لإساءات عنصرية تفوه بها خوان كالا لاعب قادش، مما أدى إلى حالة غضب بالغة من جانب اللاعب الفرنسي دياكابي.

وأشهر حكم المباراة في وجه دياكابي بطاقة صفراء بسبب المشادة التي حدثت من جانبه مع كالا، وسط حالة من تعجب اللاعبين الذين لم يعرفوا سبب المشاده من قبل لاعب فالينسيا وقت حدوثها.

خرج دياكابي من ملعب اللقاء بعد المشاده بدقيقة وإشهار حكم المباراة في وجه البطاقة الصفراء، ليلحق به جميع لاعبي فالنسيا فور علمهم بسبب الواقعة، قبل ثوان قليلة أيضاً من خروج لاعبي قادش.

حاول مسئولوا المباراة وحكم اللقاء برجوع لاعبي الفريق إلي أحداث المباراة وإستكمال المباراة، ولكنهم فشلوا في ذلك، وجاء برفض شديد من قبل لاعبي فريق فالينسيا وبعض من لاعبي فريق قادش.

تصرف لاعبي الفريقين علي الحدث

قام لاعبي الفريقين بعد الخروج من ملعب المباراة، لعمليات الإحماء خارج أرضية الملعب، ومن ثم بدأ لاعبي فريق قادش نزول الملعب ولحق بهم لاعبي فالينسيا، ولكن بدون دياكابي.

ومن تقريرات لبعض لاعبي الفريقن أووضح أن الفرنسي دياكابي لاعب فريق فالينسيا طلب من زملائه ومن لاعبي الفريقين ان يستكملوا أحداث المباراة، لتستانف المباراة بشكل طبيعي من جديد، ولكنه أبي ان يستكمل المباراة.

نتيجة المباراة النهائية

انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف لصالح قادش، في لقاء الجولة الـ 29 من انطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب رامون كارنازا، سجل هدف قادش الأول خوان كالا في الدقيقة 14، وسجل الهدف الثاني ماركوس ماوري في الدقيقة 88 من عمر المباراة، وسجل الهدف الوحيد لفالنسيا كيفين جاميرو في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق قادش المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 32 نقطة، من أصل 29 مباراة.

يحتل فريق فالنسيا المركز الثاني عشر في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 29 مباراة.