/625680/جنش-يهاجم-نجوم-الزمالك-بسبب-دعم-ميدو-والثعلب-ويكشف-أسباب-الفوز

نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك صورة مجمعة للاعبي الزمالك خلال لقاء مولوديه الجزائر أمس عبر تويتر، والتي إنتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين نظيفين.

موقع دوت الخليج الإخباري

وجاءت صورة تحمل تيشرت حارس الزمالك وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، ليتفاعل الجمهور مع اللاعب ونال الإشادة بعد مستواة المتألق خلال مباراة الأمس.

ورد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وقدم التهنئة لحارس الزمالك وقال: "برااافو ياجنش مانش كبير إمبارح".

ليرد حارس الزمالك على الرسالة وقال: "شكرا ياكابتن وجزء كبير من أدائنا كان بسبب الدفعة المعنوية الكبيرة اللى أدتها للفريق أنت وكابتن حازم وياريت نلاقي الدعم ده على طول من كباتن النادي".

جنش عبر تويتر

يذكر أن أحمد حسام ميدو كان قد حضر تدريبات نادي الزمالك بجانب حازم إمام نجم الفريق السابق، وذلك قبل السفر إلي الجزائر، وكانت هناك تعليقات مضادة ضد ميدو بسبب تعليقة على الأوضاع التي تحدث داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية".

ورد أيمن عبد العزيز على جنش وقال: "ماشاء الله بطل، حاجة تفرح ثبات ورد فعل هايل جنش بتاع زمان".

وكان رد جنش على الرسالة وقال: "الحمد لله ياكابتن واللى جاي أحسن إن شاء الله".

يذكر أن نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، وإحياء آمال الزمالك خلال البطولة من أجل الصعود للدور القادم.

كما انفرد «دوت الخليج»: رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك

تقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، باستقالتها لوزير الشباب والرياضة، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وأعضاء اللجنة.

حازم إمام

وسيقرر وزير الشباب والرياضة الاتجاه لتطبيق اللائحة الإسترشادية، ويعتبر الأقرب لتولي رئاسة اللجنة الجديدة لنادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب لحين إجراء الانتخابات.

محمود جنش

وسيتم تعيين الدكتور حسين السمري مديرا للنشاط الرياضي، والمحاسب ايمن عبد العظيم مديرا ماليا للنادي.

وأعتذر طارق حشيش عضو اللجنة السابقة الاستمرار مع اللجنة ومتابعة الأعمال، وسيتم تفعيل اللائحة الاسترشادية للنادي بعد بطلان اللائحة الماضية للفريق في عهد مرتضي منصور.

ويواجه نادي الزمالك الأسبوع القادم فريق تونغيت السنغالي من أجل البحث عن تحقيق التأهل للدور القادم للبطولة.